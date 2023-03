Ternana-Benevento 2-2: cuore, lotta e doppia rimonta con Acampora e Tello (Di domenica 5 marzo 2023) Il Benevento torna a fare punti. I giallorossi vanno due volte sotto a Terni, ma reagiscono ed agguantano il pari anche con un pizzico di fortuna. Ora la squadra di STellone vede la salvezza diretta... Leggi su ilmattino (Di domenica 5 marzo 2023) Iltorna a fare punti. I giallorossi vanno due volte sotto a Terni, ma reagiscono ed agguantano il pari anche con un pizzico di fortuna. Ora la squadra di Sne vede la salvezza diretta...

Succede tutto nel primo tempo tra Ternana e Benevento: Mantovani e Coulibaly si oppongono alle reti di Acampora e Tello. Il punteggio finale è di 2 - 2. Il Sudtirol vince contro il Perugia per 2 - 1. Ternana-Benevento 2-2: cuore, lotta e doppia rimonta con Acampora e Tello Il Benevento torna a fare punti. I giallorossi vanno due volte sotto a Terni, ma reagiscono ed agguantano il pari anche con un pizzico di fortuna. Ora la squadra di Stellone vede la salvezza diretta. Benevento cuore e lotta, a Terni arriva un pari Tello e Karic giocano a sostegno di La Gumina. Al 7' gol della Ternana: punizione di Palumbo, Mantovani stacca e anticipa l'uscita di Paleari. Il Benevento si scuote e al 20' riequilibra il match.