Teramo | con l’auto fuori strada | muoiono zio e nipote

(Di domenica 5 marzo 2023) (Adnkronos) – Incidente mortale questa sera nel piccolo centro di Pietracamela, nel Teramano, sulla provinciale 43, dove una Jeep Renegade è uscita died è rotolata nella scarpata. Le vittime sono zio e, di 48 e 28 anni. Vivevano a Crognaleto (), nella frazione di Poggio Umbricchio. “Appena appresa la notizia – ha detto all’Adnkronos il sindaco di Crognaleto, Orlando Persia – mi sono recato sul posto. La macchina era completamente accartocciata. Un fatto che distrugge me e l’intera collettività: la perdita di due giovani vite è sempre un momento difficile per il territorio”. Recuperate nella boscaglia, dai Vigili del fuoco e dal Soccorso Alpino, due donne, compagne delle vittime: gravemente ferite, sono state trasportate all’ospedale di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Un'auto è finita in una scarpata nel territorio di Pietracamela, in provincia di, portando alla morte di due uomini. Secondo quanto riportato da Il Messaggero , le vittime ...che viaggiavano...Recuperate nella boscaglia, dai Vigili del fuoco e dal Soccorso Alpino, due donne, compagne delle vittime: gravemente ferite, sono state trasportate all'ospedale diZio e Nipote approfondimento Anziano finiscel'auto in fiume, agente tenta di salvarlo: morti ... Vivevano a Crognaleto (), nella frazione di Poggio Umbricchio. 'Appena appresa la notizia - ...

Gli uomini della stazione di Teramo del Soccorso Alpino e Speleologico sono intervenuti a supporto del 118 e dei Vigili del Fuoco a causa di un grave incidente d'auto che si è verificato lungo la ...Difficili le operazioni di recupero delle due donne sbalzate dall'abitacolo dopo che l'auto è precipitata per 50 metri: nessuno scampo per i compagni ...