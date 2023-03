Tentano di spostare auto incidentata da centro strada e vengono travolti, feriti 4 giovani (Di domenica 5 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuattro giovani che stavano tentando di spostare un’auto dal centro della carreggiata dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale sono stati travolti dal conducente di un furgone in arrivo. Sono rimasti feriti ma, secondo quanto riferiscono i Carabinieri, non sono in prognosi riservata nè in pericolo di vita. Questa mattina i carabinieri della stazione di Crispano, con la collaborazione della polizia stradale di Caserta, sono intervenuti sulla strada statale7 BIS Nola Villa Literno per un incidente. Un 22enne alla guida della propria auto aveva perso il controllo del veicolo ed era finito contro il guardrail. L’auto era poi finita nuovamente al ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 5 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuattroche stavano tentando diun’daldella carreggiata dopo essere stata coinvolta in un incidentele sono statidal conducente di un furgone in arrivo. Sono rimastima, secondo quanto riferiscono i Carabinieri, non sono in prognosi riservata nè in pericolo di vita. Questa mattina i carabinieri della stazione di Crispano, con la collaborazione della poliziale di Caserta, sono intervenuti sullastatale7 BIS Nola Villa Literno per un incidente. Un 22enne alla guida della propriaaveva perso il controllo del veicolo ed era finito contro il guardrail. L’era poi finita nuovamente al ...

