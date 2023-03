“Te le vedi con me”. GF Vip 7, l’ultima di Sonia Bruganelli accende la miccia: la madre di Tavassi furiosa (Di domenica 5 marzo 2023) GF Vip, Sonia Bruganelli e i like contro i vipponi. Nei giorni scorsi l’opinionista che affianca Alfonso Signorini ha usato toni durissimi contro Edoardo Tavassi: “Lui è un manipolatore, burattinaio e stratega, mai visto in un reality una roba del genere. Il burattinaio dei poverini con scarsa personalità. Stai facendo la figura di una persona senza anima”. E ha aggiunto: “Stai rovinando alcune persone senza personalità come Giaele ed Edoardo che da quando si è messo sotto di te ha rovinato tutto con Antonella”. La risposta del vippone è stata altrettanto caustica: “Secondo me a Sonia il televisore arriva a 54 e non a 55 (cioè il canale del reality, ndr). Tu non lo vedi il GF vip”. La discussione si è infuocata: “Tu non puoi permetterti di dirmi quello che vedo e quello che non vedo – ha ribattuto ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 5 marzo 2023) GF Vip,e i like contro i vipponi. Nei giorni scorsi l’opinionista che affianca Alfonso Signorini ha usato toni durissimi contro Edoardo: “Lui è un manipolatore, burattinaio e stratega, mai visto in un reality una roba del genere. Il burattinaio dei poverini con scarsa personalità. Stai facendo la figura di una persona senza anima”. E ha aggiunto: “Stai rovinando alcune persone senza personalità come Giaele ed Edoardo che da quando si è messo sotto di te ha rovinato tutto con Antonella”. La risposta del vippone è stata altrettanto caustica: “Secondo me ail televisore arriva a 54 e non a 55 (cioè il canale del reality, ndr). Tu non loil GF vip”. La discussione si è infuocata: “Tu non puoi permetterti di dirmi quello che vedo e quello che non vedo – ha ribattuto ...

