Tatiana Kisiel: 'Sono stata a un festino con dei calciatori. E sono andata via piangendo, sono stupidi' FOTO (Di domenica 5 marzo 2023) Il caso Dani Alves e le feste dei calciatori in Spagna fanno discutere sempre più i media spagnoli e nelle ultime ora ha voluto raccontare... Leggi su calciomercato (Di domenica 5 marzo 2023) Il caso Dani Alves e le feste deiin Spagna fanno discutere sempre più i media spagnoli e nelle ultime ora ha voluto raccontare...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Tatiana Kisiel: 'Sono stata a un festino con dei calciatori. E sono andata via piangendo, sono stupidi' FOTO - sportli26181512 : Tatiana Kisiel: 'Sono stata a un festino con dei calciatori. E sono andata via piangendo, sono stupidi' FOTO: Il ca… - sportli26181512 : La influencer al festino di un calciatore: “Sono andata via piangendo”: Virale sui #social il video in cui Tatiana… -

La influencer al festino di un calciatore: "Sono andata via piangendo" BARCELLONA (SPAGNA) - "Sono andata via piangendo" . Questo il racconto shock di Tatiana Kisiel , influencer che sui social ha descritto quanto le sarebbe accaduto in una festa di calciatori andata in scena in un hotel di Barcellona . Un racconto affidato a un video pubblicato su '... La influencer al festino di un calciatore: "Sono andata via piangendo" BARCELLONA (SPAGNA) - "Sono andata via piangendo" . Questo il racconto shock di Tatiana Kisiel , influencer che sui social ha descritto quanto le sarebbe accaduto in una festa di calciatori andata in scena in un hotel di Barcellona . Un racconto affidato a un video pubblicato su '... BARCELLONA (SPAGNA) - "Sono andata via piangendo" . Questo il racconto shock di, influencer che sui social ha descritto quanto le sarebbe accaduto in una festa di calciatori andata in scena in un hotel di Barcellona . Un racconto affidato a un video pubblicato su '...BARCELLONA (SPAGNA) - "Sono andata via piangendo" . Questo il racconto shock di, influencer che sui social ha descritto quanto le sarebbe accaduto in una festa di calciatori andata in scena in un hotel di Barcellona . Un racconto affidato a un video pubblicato su '... La influencer al festino di un calciatore: “Sono andata via piangendo” Corriere dello Sport Tatiana Kisiel: 'Sono stata a un festino con dei calciatori. E sono andata via piangendo, sono stupidi' FOTO Il caso Dani Alves e le feste dei calciatori in Spagna fanno discutere sempre più i media spagnoli e nelle ultime ora ha voluto raccontare la sua esperienza anche la modella, influencer e tik toker Ta ... Festino di calciatori a Barcellona, influencer sconvolta: “Sono scappata via piangendo” Tatiana Kisiel, influencer, ha riportato il tema sotto i riflettori mediatici con un racconto a dir poco sconvolgente. La tiktoker ha parlato di un festino di calciatori in un hotel di Barcellona: "I ... Il caso Dani Alves e le feste dei calciatori in Spagna fanno discutere sempre più i media spagnoli e nelle ultime ora ha voluto raccontare la sua esperienza anche la modella, influencer e tik toker Ta ...Tatiana Kisiel, influencer, ha riportato il tema sotto i riflettori mediatici con un racconto a dir poco sconvolgente. La tiktoker ha parlato di un festino di calciatori in un hotel di Barcellona: "I ...