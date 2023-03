Tassi interesse | Bce | “A marzo probabile nuovo rialzo di 50 punti”

(Di domenica 5 marzo 2023) (Adnkronos) – ”È moltoche alzeremo ididi 50base” nella riunione del 16. “Questa è stata una decisione indicata durante la nostra ultima riunione di politica monetaria e tutti i numeri che abbiamo visto negli ultimi giorni confermano che questodeidiè molto, molto”. Lo afferma il presidente della Bce, Christine Lagarde, in un’intervista per il quotidiano spagnolo ‘El Correo’ e riportata sul sito della Bce. ”Vorrei sottolineare che l’inflazione complessiva è diminuita negli ultimi mesi e continuerà a diminuire nei prossimi mesi”, continua Lagarde. ”L’inflazione core, che nell’eurozona esclude energia e alimentari, è troppo alta”, sottolinea. ”La strada da ...

