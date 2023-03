Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Tassi interesse, Bce: 'A marzo probabile nuovo rialzo di 50 punti' - - TarassFeett : RT @Agenzia_Ansa: 'E' molto probabile che aumenteremo i tassi di interesse di 50 punti base' nella riunione del 16 marzo. Lo afferma la pre… - stranifattinews : Inflazione, la Banca Centrale Europea prevede nuovo aumento dei tassi di interesse - REstaCorporate : RT @Agenzia_Ansa: 'E' molto probabile che aumenteremo i tassi di interesse di 50 punti base' nella riunione del 16 marzo. Lo afferma la pre… - pauligurize : RT @Agenzia_Ansa: 'E' molto probabile che aumenteremo i tassi di interesse di 50 punti base' nella riunione del 16 marzo. Lo afferma la pre… -

Lo afferma il presidente della Bce, Christine Lagarde, in un'intervista per il quotidiano spagnolo 'El Correo' e riportata sul sito della Bce, sottolineando che suila Bce "non ha un ..."è nel loro" e non "vogliono dei crediti non pagati nei loro bilanci". In quanto a un tetto (cap) sui, cheisto da alcune forze politiche in Spagna (e in Italia ndr), la presidente ha ...'È molto probabile che alzeremo ididi 50 punti base' nella riunione del 16 marzo. 'Questa è stata una decisione indicata durante la nostra ultima riunione di politica monetaria e tutti i numeri che abbiamo visto ...

Tassi interesse, Bce: "A marzo probabile nuovo rialzo di 50 punti" Adnkronos

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – ”È molto probabile che alzeremo i tassi di interesse di 50 punti base” nella riunione del 16 marzo. “Questa è stata una decisione indicata durante la nostra ultima riunione ...Lo ha affermato Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea. "So che in molti stanno soffrendo per l'inflazione, crediamo che le misure dei governi dovrebbero essere mirate a queste per ...