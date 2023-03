(Di domenica 5 marzo 2023) AGI - Leffe della tassa sui rifiuti si riducono per quelle attività che tolgono lemachine, ma anche per chi, quest'anno, avrà un figlio o decide di aprire una nuova impresa. Accade a Pellezzano, Comune del Salernitano a poca distanza dal capoluogo, dove il Consiglio comunale ha deliberato una serie di sconti della, attraverso una modifica al regolamento, con l'obiettivo di sostenere la natalità, di incentivare la nascita di nuove aziende e di contrastare la ludopatia. Quattro sono le agevolazioni previste. La prima è una riduzione del 25% dellaper quei nuclei familiari nei quali, nel 2023, vi è un nuovo nato. Ad esempio, nel 2022, sono state 92 e, nel 2021, 74 le famiglie in cui è venuto alla luce un bimbo o una bimba. La seconda diminuzione, pari al 50% dellaper un anno, è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sulsitodisimone : Tari ridotta ai negozi che rinunciano alle slot machine - AgenPolitica : PELLEZZANO. TARI RIDOTTA A CHI HA FIGLI NEL 2023 E A CHI STACCA LE SLOT MACHINE - massibisca : @lorepregliasco Per incentivare comportamenti virtuosi, devi provare anche a renderli convenienti. Se la raccolta d… -

leggi anche Imu e2022 seconda casa: quando spettano riduzioni ed esenzioni Imu con sconto ... sconto del 50% con autocertificazione La base imponibile Imu èalla metà per i fabbricati ...In questo contesto giova ricordare che è tuttavia previsto il pagamento in misuradi due ...impegni e vincoli i comuni a eliminare o a ridurre in maniera sostanziale la tassa sui rifiuti...... anche a Firenze, dovrebbe prevalere è proprio quello di permettere a una persona con...il servizio di raccolta a domicilio senza che ciò comporti un aggravio insostenibile per la. Adesso ...

Tari ridotta ai negozi che rinunciano alle slot machine AGI - Agenzia Italia

A Pellezzano il Consiglio Comunale guidato dal Sindaco Francesco Morra - come riporta salernonotizie.it - ha deliberato una serie di riduzioni della Tari, ...Il Consiglio Comunale guidato dal Sindaco Francesco Morra ha deliberato una serie di riduzioni della Tari, attraverso una modifica al Regolamento su questo tributo locale, che si configurano come ...