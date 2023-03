(Di domenica 5 marzo 2023) Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioa Tgcom24. "Tutti quanti lavoriamo per raggiungere l'obiettivo della pace - ha aggiunto - . Vogliamoassolutamente qualsiasi, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Tajani, scongiurare il rischio di armi nucleari - iconanews : Tajani, scongiurare il rischio di armi nucleari - notizienet : Tajani, scongiurare il rischio di armi nucleari - Russia si sieda ad un tavolo e tratti una soluzione pacifica - LiberataItalia : Tajani, scongiurare il rischio di armi nucleari ??… mandando armi al nazista drogato per ordine di un presidente pet… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Tajani: scongiurare il rischio di armi nucleari #ucraina #russia #5marzo -

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioa Tgcom24. "Tutti quanti lavoriamo per raggiungere l'obiettivo della pace - ha aggiunto - . Vogliamoassolutamente qualsiasi rischio, ...Vogliamoqualsiasi rischio, anche ipotetico di utilizzo di armi nucleari', ha sottolineato il ministrosu Tgcom24 . 'Noi non cesseremo mai di lavorare con la diplomazia ...Come giudica il primissimo contatto tra Lavrov e Blinken 'Tutto ciò che va verso il dialogo è positivo: bisognail rischio di un'escalation, con la minaccia russa dell'uso delle armi ...

Tajani, scongiurare il rischio di armi nucleari - Ultima Ora Agenzia ANSA

Sull'Ucraina si deve "cercare di convincere la Russia a venire a più miti consigli e sedersi ad una tavolo per trattare una soluzione pacifica della crisi in Ucraina. (ANSA) ...Il vicepremier e ministro degli Esteri: "Il nostro Paese assume ruolo importante nell'area del Golfo e dell'Indo-Pacifico" ...