Tajani a Tgcom24: "Italia protagonista nel mondo" (Di domenica 5 marzo 2023) Vogliamo scongiurare qualsiasi rischio, anche ipotetico di utilizzo di armi nucleari', ha sottolineato il ministro Tajani su Tgcom24 . 'Noi non cesseremo mai di lavorare con la diplomazia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 5 marzo 2023) Vogliamo scongiurare qualsiasi rischio, anche ipotetico di utilizzo di armi nucleari', ha sottolineato il ministrosu. 'Noi non cesseremo mai di lavorare con la diplomazia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mazingaitalico : #Tajani a Tgcom24: 'Italia protagonista nel mondo' Non so se consuetudine, ma 'finalmente' la nostra bandiera non… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Tajani: scongiurare il rischio di armi nucleari #ucraina #russia #5marzo - DiegoMaffei4 : RT @MediasetTgcom24: Emirati Arabi, Giorgia Meloni e Antonio Tajani ad Abu Dhabi per il rilancio delle relazioni tra i due Paesi #italiano… - Katia34943697 : RT @BugieAllaRovesc: Il giro prosegue ???????? - ccombercat : RT @BugieAllaRovesc: Il giro prosegue ???????? -