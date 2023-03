Taekwondo | Sofia Open 2023 | strepitoso Simone Alessio | è medaglia d’oro negli -80 kg

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italpress : Simone Alessio è oro al Sofia Open di taekwondo - sportface2016 : #Taekwondo, #SofiaOpen 2023: strepitoso Simone #Alessio: è medaglia d'oro negli -80 kg - glooit : Taekwondo: Simone Alessio vince l'oro al Sofia Open leggi su Gloo - bryantkd : Pochi ma buoni Una manciata dei nostri piccoli allievi alla conquista del “meeting giovanile di taekwondo “ A Genov… - Molfettatkd : RT @taekwondofita: Give Me ?????? Ad Amman ???? gli azzurri protagonisti con ben cinque medaglie di cui due ori ??conquistati da Giulia Galiero e… -

Ecco i risultati: Campionato Italiano cinture Nere 2023 Bari (Palaflorio) 12 Febbraio Prima Società Classificata Maschile 2 ORI (Gabriele Rosato -Frassica) 1 ARGENTO (Dennis De Domenico) ...... Judo, Karate, Mini Golf, Mountain Bike, Nuoto, Pallavolo, Pentathlon, Rugby, Scherma,, ... uno su tutti il titolo iridato della ginnasta fabrianese,Raffaeli. Lo confermano i 3 Collari ......e le prime 2 atlete per ogni gara di carabina e pistola) 14 " Ginnastica ritmica Mondiali(le ...- Pallamano Mondiali femminili Danimarca/Norvegia/Svezia (la vincente si qualifica) 16 "...

Simone Alessio è oro al Sofia Open di taekwondo Quotidianodiragusa

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Simone Alessio, numero uno del ranking mondiale del Taekwondo nella categoria -80 kg, domina anche in Bulgaria, al Sofia Open 2023, e consolida ulteriormente il suo primato nel ...Lacie, who trains with Halls Taekwondo in Tullamarine ... Lacie was awarded the $750 grant for her trip to the Cadet World Championships in Sofia, Bulgaria where she won her first international fight.