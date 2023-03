Szczesny ha parlato “male” di un suo compagno? Tutto il contrario

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 5 marzo 2023) Da una recente intervista rilasciata dasembra che abbiadi un suo. In realtà ha fatto l’esatto opposto.è un giocatore che gode del rispetto di tutti all’interno dello spogliatoio. In ormai tante stagioni trascorse con i bianconeri non si ha alcuna traccia di parole fuori posto. Mai una volta in cui qualcosa è andata come non doveva. La PresseQuesta volta però alcune persone potrebbero aver frainteso troppo facilmente le sue parole. Ragion per cui è doveroso venirgli in soccorso. Parlare di dietrologia in maniera troppo precipitosa potrebbe portare ad una strada tortuosa. Cosa ovviamente da evitare. Tempo fa le voci di mercato lo avevano destabilizzato parecchio. Ma per fortuna non si è concretizzato nulla di ciò che in realtà si sospettava potesse accadere. La ...