Supersex | Alessandro Borghi | “Per la serie su Rocco Siffredi ho girato 50 scene di sesso”

Alessandro Borghi interpreta il ruolo di Rocco Siffredi in Supersex. Per l'attore romano non è stato facile calarsi in una vera e propria leggenda dei film per adulti e che è arrivato a girare 50 scene di sesso. Su Netflix arriverà prossimamente la serie tv con l'artista che ha parlato del collega come di un uomo incredibile. Borghi ha parlato a Repubblica sottolineando: "C'è una grande differenza tra l'uomo e il personaggio pubblico. C'erano lati di Rocco non indagati e lui mi ha regalato la sua onestà e fiducia, oltre alla felicità reciproca che abbiamo avuto io nell'interpretarlo e lui che fossi io a farlo. Sono stato a casa sua a Budapest e ho scoperto un essere umano davvero incredibile. Avremmo potuto parlare di ..."

