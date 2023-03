(Di domenica 5 marzo 2023) Dopo un avvio rapidissimo, il Campionato Mondiale disi prende una bella. Messi in archivio i primi due appuntamenti dall’altra parte globo tra Australia e Indonesia, infatti, la categoria dedicata alle moto derivate di serie tornerà in azione solamente nel fine settimana del 21-23 aprile con il Gran Premio di. Il terzo appuntamento stagionale si disputerà nella cosiddetta “Università della moto” ovvero il mitologico tracciato di Assen. Ci attende una tappa già di grande importanza per la stagione nel suo complesso. Alvaro Bautista ha vissuto un ottimo avvio tra Phillip Island e Mandalika e farà di tutto per proseguire nel suo cammino e mantenere a debita distanza i rivali. La Ducati sembra pronta a dettare legge anche in questa stagione. Ce la farà con il pilota spagnolo? Nell’edizione 2022 ...

Superbike, quando la prossima gara GP Olanda 2023: programma, orari, tv. Lunga pausa di un mese e mezzo! OA Sport

Non posso far altro che applaudire a quella proficua comunione d’intenti capace di riportare in città lo spettacolo del campionato del mondo Superbike. È, per quanto mi riguarda, della notizia più pos ...Il Campione del Mondo in carica vince gara 1 gara 2. Exploit di Razgatlioglu in superpole. Ottime risposte di Petrucci, alla sua seconda prova in superbike.