(Di domenica 5 marzo 2023) Giochi, abiti, scarpe, i residui di vite inghiottite dal mare. Unail naufragio costato la vita ad almeno settanta persone ladello Steccato di Cutro racconta il dramma dei migranti affogati. Qualcuno ha costruito delle croci e c’è chi continua a portare fiori. Mentre la tragica conta dei morti non smette di aggiornarsi. Leggi anche- Naufragio di Cutro, il “dolore” e l’appello del Papa: “Fermare i trafficanti”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... welikeduel : I resti sulla spiaggia #unadomenicaitaliana #propagandalive - Tg3web : È arrivato a 70 il tragico bilancio delle vittime del naufragio nel Crotonese. L'ultima, è stata trovata sulla spia… - Avvenire_Nei : #Naufragio di #migranti. Oggi alle 15 Via Crucis sulla spiaggia di #Cutro “Con Cristo tra i migranti dinanzi all’i… - SR_AntiFascism : RT @Monicanpl: Sulla spiaggia di Steccato di Cutro si lavora senza sosta con tristezza e dolore #Cutro #migrants #refugees - giubot : Crotone, sulla spiaggia della strage una settimana dopo: un cimitero lungo cinque chilometri - La Stampa -

Giochi, abiti, scarpe, i residui di vite inghiottite dal mare. Una settimana dopo il naufragio costato la vita ad almeno settanta persone ladello Steccato di Cutro racconta il dramma dei migranti affogati. Qualcuno ha costruito delle croci e c'è chi continua a portare fiori. Mentre la tragica conta dei morti non smette di ...15 in vigore dal 3 marzo, cioè dopo il naufragio di Crotone) abbia potuto influiretragedia. ... Incontinuano senza interruzione I vigili del fuoco hanno ripreso questa mattina all'alba ...riva di Cutro si spiaggiano detriti di barche e di umanità che non abbiamo saputo aiutare. Né con le leggi né con il cuore. Su quellaci sono sogni e progetti senza germoglio, ci sono ...

Jesolo, primo assalto alla spiaggia: chioschi aperti e lunghe code in strada ilgazzettino.it

LAMPEDUSA - È stato ritrovato un cadavere sulla battigia di Lampedusa (Agrigento). Era senza testa e senza braccia: si trovava in avanzato stato di ...Il punto del ritrovamento dista una decina di chilometri da quello in cui è naufragato il barcone carico di migranti. – Il corpo senza vita di un altro bambino vittima del naufragio di domenica scorsa ...