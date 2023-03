"Sul banco degli imputati...". Strage in mare, sinistra muta: chi sta con Salvini | Guarda (Di domenica 5 marzo 2023) Non accenna a placarsi la furiosa polemica politica iniziata dopo la Strage di Cutro, il naufragio del barcone di migranti in cui hanno perso la vita 70 persone. La sinistra continua una campagna martellante, violenta fino all'eccesso, spingendosi a parlare di "Strage di Stato", così come ha fatto Massimo Giannini sulla Stampa. E ancora, l'accusa è quella di "averli lasciati morire". Accusa aberrante, ovviamente: come se la Strage fosse stata cercata. Oltre a Giorgia Meloni, nel mirino ci sono finiti Matteo Piantedosi e Matteo Salvini, ministro dell'Interno e vicepremier, contro i quali fioccano le richieste di dimissioni di una sinistra che ormai è un disco rotto. E nella mattinata di domenica 5 marzo è proprio Matteo Salvini a farsi sentire. Torna a parlare e lo fa ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Non accenna a placarsi la furiosa polemica politica iniziata dopo ladi Cutro, il naufragio del barcone di migranti in cui hanno perso la vita 70 persone. Lacontinua una campagna martellante, violenta fino all'eccesso, spingendosi a parlare di "di Stato", così come ha fatto Massimo Giannini sulla Stampa. E ancora, l'accusa è quella di "averli lasciati morire". Accusa aberrante, ovviamente: come se lafosse stata cercata. Oltre a Giorgia Meloni, nel mirino ci sono finiti Matteo Piantedosi e Matteo, ministro dell'Interno e vicepremier, contro i quali fioccano le richieste di dimissioni di unache ormai è un disco rotto. E nella mattinata di domenica 5 marzo è proprio Matteoa farsi sentire. Torna a parlare e lo fa ...

