Sudtirol-Perugia oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 5 marzo 2023) La, l’, latv e lodi, match del Druso valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di. Gli altoatesini sono la rivelazione della stagione e, dopo il successo di Benevento, vogliono continuare a stupire e puntare ad un’incredibile promozione inA. Il club umbro, invece, ha intenzione di proseguire la propria risalita per allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 5 marzo alle ore 15:00; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn, SkyGo e Now. SITOB RISULTATI E CLASSIFICA ...