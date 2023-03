Striscione al Liceo Carducci: il preside ripudia e condanna l’atto. Il plauso di Valditara al dirigente “coraggioso” (Di domenica 5 marzo 2023) C’è voluta la circolare del preside del Liceo Carducci di Milano perché la stampa del mainstream si confrontasse a dovere sul vergognoso Striscione esposto all’istituto meneghino accanto alle sagome che ritraevano il premier Meloni e il ministro Valditara a testa in giù. Solo oggi infatti, a 24 ore di distanza dagli eventi, la requisitoria messa nera su bianco dal preside dell’istituto, che ha condannato nettamente gesto, modalità e significato dell’iniziativa. E il conseguente plauso al dirigente scolastico, espresso in un tweet dal titolare del dicastero dell’Istruzione, anche la stampa di riferimento della sinistra ha dovuto mettere indietro l’orologio e resocontare quantomeno l’accaduto… Striscione al ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 5 marzo 2023) C’è voluta la circolare deldeldi Milano perché la stampa del mainstream si confrontasse a dovere sul vergognosoesposto all’istituto meneghino accanto alle sagome che ritraevano il premier Meloni e il ministroa testa in giù. Solo oggi infatti, a 24 ore di distanza dagli eventi, la requisitoria messa nera su bianco daldell’istituto, che hato nettamente gesto, modalità e significato dell’iniziativa. E il conseguentealscolastico, espresso in un tweet dal titolare del dicastero dell’Istruzione, anche la stampa di riferimento della sinistra ha dovuto mettere indietro l’orologio e resocontare quantomeno l’accaduto…al ...

