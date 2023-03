Stralcio cartelle, slitta la scadenza: le nuove direttive per la Pace Fiscale (Di domenica 5 marzo 2023) Notizie non proprio positive per chi è in attesa dello Stralcio delle cartelle. Il decreto Milleproroghe ha fatto slittare alcune scadenze. La scorsa settimana il decreto Milleproroghe è stato convertito in legge. Il Governo di Giorgia Meloni ha ritenuto di dover far slittare alcune scadenze importanti per molti italiani. Vediamo di quali scadenze si tratta e chi avrà ripercussioni. Il Governo ha rinviato lo Stralcio delle cartelle (AnsaFoto) – IlovetradingNello specifico, il Governo Meloni ha fatto slittare la scadenza per lo Stralcio delle cartelle al di sotto dei mille euro risalenti a prima del 2015. Il condono resta automatico, ma sarà effettuato il 30 aprile 2023 invece del 31 marzo. In pratica la trasformazione ... Leggi su ilovetrading (Di domenica 5 marzo 2023) Notizie non proprio positive per chi è in attesa dellodelle. Il decreto Milleproroghe ha fattore alcune scadenze. La scorsa settimana il decreto Milleproroghe è stato convertito in legge. Il Governo di Giorgia Meloni ha ritenuto di dover farre alcune scadenze importanti per molti italiani. Vediamo di quali scadenze si tratta e chi avrà ripercussioni. Il Governo ha rinviato lodelle(AnsaFoto) – IlovetradingNello specifico, il Governo Meloni ha fattore laper lodelleal di sotto dei mille euro risalenti a prima del 2015. Il condono resta automatico, ma sarà effettuato il 30 aprile 2023 invece del 31 marzo. In pratica la trasformazione ...

