Stragi di migranti, un sondaggio tra gli italiani zittisce la sinistra: "Non è colpa del governo" (Di domenica 5 marzo 2023) Leggi interviste ed editoriali sui giornali di sinistra e ti fai un'idea, vai tra le gente e scopri che l'immaginario delle persone è molto diverso quando c'è di mezzo la morte di innocenti. Oltre sei italiani su dieci non pensano che la strage dei migranti sia stata una "strage di Stato", che la colpa sia del governo Meloni e che le nuove regole dettate dal centrodestra alle Ong siano la causa degli incidenti in mare, come quello tragico che ha fatto settanta vittime a Cutro, nel Crotonese. Lo rivela un sondaggio di Alessandra Ghisleri pubblicato oggi, pensate un po', dalla Stampa di Torino, proprio il giornale che da giorni (ieri sera in tv e anche oggi, con un editoriale di Massimo Giannini) parla di "strage di Stato". Vediamo i numeri, che parlano da soli: alla domanda su chi sia ...

