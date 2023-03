Strage migranti | continuano ricerche dispersi Sindaco Cutro | Non abbassare i riflettori

(Di domenica 5 marzo 2023) Proseguono senza sosta ledei- tra i 30 e i 40 - in mare dopo il naufragio di domenica scorsa a Steccato di(Crotone). Vigili del fuoco e Guardia costiera stanno setacciando tutta la costa. Avvistato un corpo a Botricello, i sommozzatori sono sul posto. Le vittime accertate, fino a questo momento, sono 70, tra cui 16 bambini. "È una tragedia nella tragedia. Ed ecco perché inon possono essere abbassati su questo problema. Le polemiche in questo momento non giovano a nessuno", dice ai microfoni di Sky TG24 ildi, nel mentre, le indagini: la Procura della Repubblica di Crotone acquisirà, in incidente probatorio, le testimonianze dei superstiti. L'incidente probatorio punta a cristallizzare davanti al Gip le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #propagandalive 'Un Ministro dell'Interno che non ha mai messo piede in Afghanistan, in Iraq, in Siria e che al mas… - welikeduel : Naufragio di #Crotone: il commento di Andrea Purgatori a #propagandalive @andreapurgatori - fanpage : “Se non ha ritenuto di portare la sua vicinanza come Presidente del Consiglio, venga a Crotone a portarla da mamma”… - tg2rai : A una settimana dalla strage di #migranti, continuano le ricerche dei dispersi e aumenta il numero dei corpi recupe… - augusto_amato : Migranti, Meloni respinge le accuse e difende Piantedosi: “Frontex non ci ha avvertiti” -

Leggi Anche Naufragio, Meloni: 'Non è arrivata alcuna segnalazione da Frontex' Una croce con le assi della barca ... in memoria delle vittime delladi domenica. La cerimonia di preghiera,...La premier Giorgia Meloni in un punto stampa ad Abu Dhabi per la seconda tappa del suo viaggio ufficiale, è intervenuta sulladeinel Crotonese e sulla polemica di una possibile ...Ladisulle coste di Cutro ha suscitato un moto di dolore popolare che non era scontato. Vedere i morti sulle spiagge, scoprire che erano persone che raggiungevano i propri parenti in ...

Strage migranti, von der Leyen come Piantedosi: l’Europa alza muri e paga i lager di Turchia e Libia Il Riformista

CITTÀ DEL VATICANO Il Papa ha espresso il suo «dolore» per la tragedia della morte di migranti in Calabria. «Rinnovo a tutto il mio appello affinché non si ripetano simili tragedie, i trafficanti di e ...Città del Vaticano – «I trafficanti siano fermati e non continuino a disporre della vita di innocenti». Papa Francesco ancora ...