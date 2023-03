Strage migranti a Crotone, continuano le ricerche dei dispersi. Oggi la via Crucis (Di domenica 5 marzo 2023) Proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi - tra i 30 e i 40 - in mare dopo il naufragio di domenica scorsa a Steccato di Cutro (Crotone). Vigili del fuoco e Guardia costiera stanno setacciando tutta la costa. Le vittime accertate, fino a questo momento, sono 70, tra cui 16 bambini. continuano anche le indagini: la Procura della Repubblica di Crotone acquisirà, in incidente probatorio, le testimonianze dei superstiti. L'incidente probatorio punta a cristallizzare davanti al Gip le prove che potrebbero emergere dai racconti dei sopravvissuti alla traversata partita dalla Turchia e conclusasi tragicamente a poche decine di metri dalla spiaggia calabrese (LO SPECIALE SUI migranti DI SKY TG24). Intanto, Oggi, alle 15, sulla spiaggia di Steccato di Cutro si svolgerà la ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 5 marzo 2023) Proseguono senza sosta ledei- tra i 30 e i 40 - in mare dopo il naufragio di domenica scorsa a Steccato di Cutro (). Vigili del fuoco e Guardia costiera stanno setacciando tutta la costa. Le vittime accertate, fino a questo momento, sono 70, tra cui 16 bambini.anche le indagini: la Procura della Repubblica diacquisirà, in incidente probatorio, le testimonianze dei superstiti. L'incidente probatorio punta a cristallizzare davanti al Gip le prove che potrebbero emergere dai racconti dei sopravvissuti alla traversata partita dalla Turchia e conclusasi tragicamente a poche decine di metri dalla spiaggia calabrese (LO SPECIALE SUIDI SKY TG24). Intanto,, alle 15, sulla spiaggia di Steccato di Cutro si svolgerà la ...

