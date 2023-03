Storico Ghiotto, è oro mondiale nei 10.000! (Di domenica 5 marzo 2023) Storico Davide Ghiotto, per la prima volta nella storia un azzurro trionfa ai Mondiali di speed skating! Il 29enne vicentino, già bronzo olimpico a Pechino e argento mondiale nei 5000 lo scorso 2 ... Leggi su gazzetta (Di domenica 5 marzo 2023)Davide, per la prima volta nella storia un azzurro trionfa ai Mondiali di speed skating! Il 29enne vicentino, già bronzo olimpico a Pechino e argentonei 5000 lo scorso 2 ...

