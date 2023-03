Stop al fumo anche all’aperto, parte la crociata contro sigarette e svapo: i divieti dai tavoli dei bar ai parchi (Di domenica 5 marzo 2023) Sta per arrivare una nuova ondata di divieti per i fumatori, dopo la grande stretta del 2003 con la legge Sirchia che eliminò la promiscuità tra chi fumava sigarette nei luoghi chiusi e chi invece li doveva subire. Ancora una volta un governo di centrodestra punta a ridurre al minimo possibile i posti in cui si potranno fare due tiri, tanto delle tradizionali sigarette quanto per le e-cig. Come anticipato dalla Stampa, i tecnici del ministero della Salute guidato da Orazio Schiacci stanno definendo gli ultimi dettagli alla bozza che prevede, tra gli altri, il divieto di fumare ai tavoli all’aperto di bar e ristoranti. Lo Stop comprenderà anche le fermate all’aperto dei mezzi pubblici, come già accade in alcune città italiane come Milano, che siano ... Leggi su open.online (Di domenica 5 marzo 2023) Sta per arrivare una nuova ondata diper i fumatori, dopo la grande stretta del 2003 con la legge Sirchia che eliminò la promiscuità tra chi fumavanei luoghi chiusi e chi invece li doveva subire. Ancora una volta un governo di centrodestra punta a ridurre al minimo possibile i posti in cui si potranno fare due tiri, tanto delle tradizionaliquanto per le e-cig. Come anticipato dalla Stampa, i tecnici del ministero della Salute guidato da Orazio Schiacci stanno definendo gli ultimi dettagli alla bozza che prevede, tra gli altri, il divieto di fumare aidi bar e ristoranti. Locomprenderàle fermatedei mezzi pubblici, come già accade in alcune città italiane come Milano, che siano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Fumo, verso lo stop totale all'aperto: una bozza messa a punto dai tecnici del ministero della Salute prevede che n… - MediasetTgcom24 : Fumo, verso lo stop totale: a breve vietato per legge anche all'aperto #5marzo - repubblica : Fumo, dai parchi alle fermate dell'autobus: verso lo stop totale, anche delle sigarette elettroniche. Ecco tutti i… - ovidiobaraldini : RT @ultimora_pol: Fumo, verso lo stop totale all'aperto: una bozza messa a punto dai tecnici del ministero della Salute prevede che non si… - mariva7979 : RT @ultimora_pol: Fumo, verso lo stop totale all'aperto: una bozza messa a punto dai tecnici del ministero della Salute prevede che non si… -