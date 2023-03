Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ApportunityIt : Stirpe: «Ridurre le tasse sugli stipendi dei lavoratori che producono di più. L'Autonomia non va» -

«Bisogna aumentare i salari legandoli alla produttività, incentivando la contrattazione di secondo livello con decontribuzioni e detassazioni». Va dritto al punto Maurizio ...Va dritto al punto Maurizio Stirpe, vicepresidente di Confindustria che in questa ... Decontribuzione e detassazione sono strumenti validi che consentono alle aziende di ridurre il costo di lavoro, ai ...