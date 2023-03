Stipendi: dagli operai ai dirigenti, gli uomini guadagnano il 10% in più delle donne (Di domenica 5 marzo 2023) La differenza di Stipendi fra uomini e donne, a parità di ruolo, è ancora una realtà più che radicata in Italia. Il cosiddetto Gender pay gap si attesta, secondo le rilevazioni di ODM Consulting, sul 10 percento. Oscillando tra i 3mila e gli oltre 13mila euro. Una forbice che si è ridotta tra il 2017 L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 5 marzo 2023) La differenza difra, a parità di ruolo, è ancora una realtà più che radicata in Italia. Il cosiddetto Gender pay gap si attesta, secondo le rilevazioni di ODM Consulting, sul 10 percento. Oscillando tra i 3mila e gli oltre 13mila euro. Una forbice che si è ridotta tra il 2017 L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... max_cremascoli : @wazzaCN Ci credo che eravamo noi che non pagavamo gli stipendi? E ci facevamo prendere per il culo dagli stessi in… - colombomauro : @stilk1966 @vfeltri A un governo che invece di calmierare i prezzi della benzina problema reale degli italiani! Reg… - maurocuomo : @Giorgiolaporta Saremmo un paese normale se tutti i criminali attualmente in politica governo parlamento regioni an… - mac1203113290 : @Storace @ivocamic PCI e CGIL già fecero dimezzare gli stipendi nell'86 per favorire fiat (pagati dagli ovini) riem… - Domenic08275005 : @Mark33846202 Quindi noi dell'Inter dichiariamo al mondo di non pagare gli stipendi e giù merda ,gli altri dicono d… -