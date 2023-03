STATS – L’Inter quest’anno tira di meno e peggio: la gara col Lecce è la cura? (Di domenica 5 marzo 2023) Le statistiche dimostrano che L’Inter di quest’anno tira sempre di meno: la gara con il Lecce potrà essere la cura? La media gol di questo campionato è uno degli indici che è sceso maggiormente nelL’Inter. Vero è che con 3 punti oggi in casa contro il Lecce la classifica per Simone Inzaghi si andrebbe a riassestare su quel secondo posto che suonerebbe a conferma del 2021-22, in un contesto però l’eccezionalità del Napoli fornisce un alibi per tutti i competitors. Non tutti gli attaccanti stanno funzionando alla stessa maniera. Il post-Qatar ha rivelato che l’euforia Mondiale ha portato Lautaro a segnare già 6 reti, vero trascinatore di una squadra che ogni tanto si smarrisce. Lukaku, uscito male col Belgio, ha siglato una rete e la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023) Le statistiche dimostrano chedisempre di: lacon ilpotrà essere la? La media gol di questo campionato è uno degli indici che è sceso maggiormente nel. Vero è che con 3 punti oggi in casa contro illa classifica per Simone Inzaghi si andrebbe a riassestare su quel secondo posto che suonerebbe a conferma del 2021-22, in un contesto però l’eccezionalità del Napoli fornisce un alibi per tutti i competitors. Non tutti gli attaccanti stanno funzionando alla stessa maniera. Il post-Qatar ha rivelato che l’euforia Mondiale ha portato Lautaro a segnare già 6 reti, vero trascinatore di una squadra che ogni tanto si smarrisce. Lukaku, uscito male col Belgio, ha siglato una rete e la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FcInterNewsit : L'Inter torna ad ospitare il Lecce: 8 vittorie di fila a San Siro e 20 gol segnati. I precedenti - FcInterNewsit : Lukaku, doppia missione contro il Lecce: caccia al 50esimo gol in A con l'Inter e al record di Dzeko e CR7 - InterClubIndia : RT @FcInterNewsit: No Toro, no party: l'Inter non vince in campionato senza i gol di Lautaro - FcInterNewsit : No Toro, no party: l'Inter non vince in campionato senza i gol di Lautaro - FcInterNewsit : Barcellona, boom di cross contro l'Almeria: 47. Ma il record è al Meazza contro l'Inter -

STATS " Champions League: Barella e gli altri, chi sono i 4 "cattivi" degli ottavi di Champions League Ecco l'elenco dei giocatori che hanno commesso più falli negli ottavi di Champions League. C'è anche Barella dell'Inter A essere cattivi si fa strada in Champions League Istintivamente, a una domanda ... STATS - Attenta Inter, il Porto di Conceiçao sa difendersi Tutto sul Porto di Conceiçao che questa sera affronterà l'Inter nella gara d'andata degli ottavi di Champions League "Vogliamo fare bene davanti al nostro pubblico, abbiamo di fronte un avversario di grande valore. Contro le squadre italiane ha fatto ... VOTI & STATS " Sampdoria - Inter, la difesa di Stankovic funziona Con lo 0 - 0 con l'Inter la Sampdoria ha mosso la classifica. Non quanto basta per riaprire concrete prospettive di salvezza, ma ci sono aspetti positivi Con lo 0 - 0 con l'Inter la Sampdoria ha mosso la classifica. ... Ecco'elenco dei giocatori che hanno commesso più falli negli ottavi di Champions League. C'è anche Barella dell'A essere cattivi si fa strada in Champions League Istintivamente, a una domanda ...Tutto sul Porto di Conceiçao che questa sera affronterànella gara d'andata degli ottavi di Champions League "Vogliamo fare bene davanti al nostro pubblico, abbiamo di fronte un avversario di grande valore. Contro le squadre italiane ha fatto ...Con lo 0 - 0 conla Sampdoria ha mosso la classifica. Non quanto basta per riaprire concrete prospettive di salvezza, ma ci sono aspetti positivi Con lo 0 - 0 conla Sampdoria ha mosso la classifica. ... STATS - Attenta Inter, il Porto di Conceiçao sa difendersi Calcio News 24