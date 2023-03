Statistiche Inter-Lecce: Inzaghi ritrova la vittoria e il cinismo sotto porta (Di domenica 5 marzo 2023) L’Inter ritrova la vittoria in campionato. I ragazzi di Inzaghi battono 2-0 il Lecce a San Siro e tornano in seconda posizione (qui le pagelle). Statistiche Inter-Lecce – L’Inter ritrova i 3 punti in casa contro il Lecce. Ai nerazzurri bastano i gol di Mkhitaryan e Lautaro Martinez per piegare la squadra di Baroni. Il possesso palla sorride ai nerazzurri: la percentuale nel possesso è 62% per l’Inter contro il 38% dei salentini. Anche il numero dei tiri in porta sorride ai nerazzurri: 4 le conclusioni nello specchio contro l’unica realizzata dagli ospiti. ALTRI DATI – La squadra di Simone Inzaghi vince anche il dato sui calci d’angolo, battendone 6 ... Leggi su inter-news (Di domenica 5 marzo 2023) L’lain campionato. I ragazzi dibattono 2-0 ila San Siro e tornano in seconda posizione (qui le pagelle).– L’i 3 punti in casa contro il. Ai nerazzurri bastano i gol di Mkhitaryan e Lautaro Martinez per piegare la squadra di Baroni. Il possesso palla sorride ai nerazzurri: la percentuale nel possesso è 62% per l’contro il 38% dei salentini. Anche il numero dei tiri insorride ai nerazzurri: 4 le conclusioni nello specchio contro l’unica realizzata dagli ospiti. ALTRI DATI – La squadra di Simonevince anche il dato sui calci d’angolo, battendone 6 ...

