Stasera in TV Sedotta E Abbandonata con Stefania Sandrelli

(Di domenica 5 marzo 2023)(1964), è il capolavoro di Pietro Germi domenica in tv in seconda serata. “Il matrimonio estingue il reato. Rapimento, violenza carnale, seduzione di incapace, circonvenzione di minorenne. Il matrimonio cancella qualunque cosa, è meglio di una amnistia”. Sono le parole del Maresciallo Potenca ormai rassegnato all’ineluttabilità del rapimento della giovanissima Agnese interpretata da. Questioni d’onore insomma. Sembra che nella profonda Sicilia degli anni ’60 il tema sia salvare le apparenze a qualsiasi costo. Così si fa di tutto pur di “cancellare la vergogna” di una giovane circuita dal fidanzato di sua sorella in una calda domenica, finanche tentare di ucciderlo e un secondo dopo costringere i due ragazzi a sposarsi per salvare la reputazione della famiglia e salvarlo ...