Stagione nuova, sinfonia vecchia: Verstappen domina in Bahrain, quarto Sainz. Leclerc ritirato (Di domenica 5 marzo 2023) Stagione nuova, ma la sinfonia è dunque sempre la stessa: Max Verstappen e la Red Bull dominano in Bahrain, con l’olandese che si aggiudica la prima gara del 2023 di Formula 1 e la scuderia austriaca... Leggi su feedpress.me (Di domenica 5 marzo 2023), ma laè dunque sempre la stessa: Maxe la Red Bullno in, con l’olandese che si aggiudica la prima gara del 2023 di Formula 1 e la scuderia austriaca...

