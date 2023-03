Sport in tv oggi | domenica 5 marzo | programma e orari di tutti gli eventi

Leggi su sportface

(Di domenica 5 marzo 2023) Ile glidi tutto loin tv che andrà in scena nella giornata di2023. La Formula 1 prende il via con la sua prima gara stagionale, in diretta dal Bahrain. Ovviamente tanto calcio, dalla Serie A alla C passando per la B, oltre ai più importanti campionati esteri. Ancora gliinvernali protagonisti, con sci nordico, sci alpino, biathlon e tanto altro ancora. Il tennis con le sue finali della settimana, poi basket, volley, pattinaggio e l’appuntamento con l’ultima giornata di gare da Istanbul con gli Europei indoor di atletica leggera. Di seguito la guida per non perdersi davvero nulla.Face.