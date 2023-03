Spinalbese parla di Belen e svela in che rapporti sono adesso: il vero motivo della rottura (Di domenica 5 marzo 2023) Dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip oggi Antonino Spinalbese è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. L’ex gieffino ha parlato della figlia, dell’esperienza nel reality, ma anche di Belen Rodriguez. “Belen? Apprezzo la mia vita e tutte le persone che ne hanno fatto parte. Abbiamo un rapporto legato esclusivamente a nostra figlia. Anche per questi nostri caratteri particolari. Siamo troppo innamorati della bambina per comportarci in maniera sbagliata. Quindi all’inizio ero preoccupato per mantenere un rapporto, un legame con lei. – ha continuato Spinalbese – Ad oggi dopo il GF Vip ho capito che io le voglio bene. Quindi anche lei è fortunata. In più vogliamo bene alla nostra topolina. Credo che più passa il tempo più il nostro rapporto ... Leggi su biccy (Di domenica 5 marzo 2023) Dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip oggi Antoninoè stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. L’ex gieffino hatofiglia, dell’esperienza nel reality, ma anche diRodriguez. “? Apprezzo la mia vita e tutte le persone che ne hanno fatto parte. Abbiamo un rapporto legato esclusivamente a nostra figlia. Anche per questi nostri caratteri particolari. Siamo troppo innamoratibambina per comportarci in maniera sbagliata. Quindi all’inizio ero preoccupato per mantenere un rapporto, un legame con lei. – ha continuato– Ad oggi dopo il GF Vip ho capito che io le voglio bene. Quindi anche lei è fortunata. In più vogliamo bene alla nostra topolina. Credo che più passa il tempo più il nostro rapporto ...

