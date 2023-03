Spiaggiati sulla costa domitiana, rifiuti raccolti da “Domizia” per il progetto Museo del Danno (Di domenica 5 marzo 2023) La singolare installazione è stata anticipata da una presentazione nella Basilica di San Paolo nei decumani a cura del giornalista Francesco Buononato, il quale ha sottolineato che le ferite della costa Domiziana sono le stesse della città partenopea, soffrono dell’incapacità della giusta valorizzare di bellezze naturalistiche e culturali. Spiaggiati sulla costa domitiana, rifiuti raccolti da L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 5 marzo 2023) La singolare installazione è stata anticipata da una presentazione nella Basilica di San Paolo nei decumani a cura del giornalista Francesco Buononato, il quale ha sottolineato che le ferite dellana sono le stesse della città partenopea, soffrono dell’incapacità della giusta valorizzare di bellezze naturalistiche e culturali.da L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Roberto01799875 : @fattoquotidiano @antoniomassari Ci sono molti lati oscuri in questa vicenda ...le immagini girate sulla barca non… - alessandro5161 : Migranti che dalla #Turchia arrivano sulla costa calabra, perché non si sono spiaggiati in #Grecia? Perché fare alm… - fendente1 : RT @SkyLaGatta: Tra il 25 dic2022- 15 gen2023, 300 delfini sono spiaggiati sulle coste francesi e sono morti dopo aver agonizzato per ore,… - SkyLaGatta : Tra il 25 dic2022- 15 gen2023, 300 delfini sono spiaggiati sulle coste francesi e sono morti dopo aver agonizzato… -