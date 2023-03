Spezia-Verona, perchè gioca Perilli al posto di Montipò negli ospiti (Di domenica 5 marzo 2023) Spezia-Verona, assente il titolare Montipò dall’undici dei gialloblù: ecco perchè gioca Perilli al suo posto In Spezia-Verona sorprende la formazione dei gialloblù, con Zaffaroni che non ha schierato il titolare Montipò tra i pali. Al suo posto il 28enne Perilli, all’esordio in Serie A. Il motivo? Il titolare gialloblù è stato colpito da un attacco febbrile nelle ultime ore, dando così forfait. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023), assente il titolaredall’undici dei gialloblù: eccoal suoInsorprende la formazione dei gialloblù, con Zaffaroni che non ha schierato il titolaretra i pali. Al suoil 28enne, all’esordio in Serie A. Il motivo? Il titolare gialloblù è stato colpito da un attacco febbrile nelle ultime ore, dando così forfait. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HellasVeronaFC : In campo COSÌ oggi a La Spezia???? DAI VERONA! ?? #HVFC #SpeziaVerona #SerieATIM - qn_lanazione : Spezia-Verona, la diretta della partita - teghila : @FabRavezzani Invece Spezia-Verona delle 12:30 ha fatto posticipare i pranzi in tutta Italia per poter assistere al… - sportface2016 : #SpeziaVerona, brutto infortunio alla caviglia per #Ngonge: esce dopo pochi minuti di gioco #SerieA - MLSGARD : Live ????Spezia - Verona ??Both teams to score @ 2.00 (8/10) ??Spezia o 1.5 goals @ 2.62 (7/10) ??Gyasi score @ 4.33 (3/10) @SerieA -

Moviola Spezia - Verona: l'episodio chiave del match L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Spezia - Verona L'episodio chiave della moviola del match tra Spezia e Verona, valido per la 25ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Doveri. L'EPISODIO CHIAVE DEL ... Spezia - Verona, perchè gioca Perilli al posto di Montipò negli ospiti Spezia - Verona, assente il titolare Montipò dall'undici dei gialloblù: ecco perchè gioca Perilli al suo posto In Spezia - Verona sorprende la formazione dei gialloblù, con Zaffaroni che non ha ... Spezia, Semplici: 'Partita dal grande valore, ecco cosa mi aspetto oggi' Commenta per primo Leonardo Semplici , tecnico dello Spezia , ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro l' Hellas Verona. 'Giovedì abbiamo aperto le porte al nostro pubblico per creare quel connubio con i tifosi per raggiungere l'obiettivo che ... L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 25ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Doveri. L'EPISODIO CHIAVE DEL ..., assente il titolare Montipò dall'undici dei gialloblù: ecco perchè gioca Perilli al suo posto Insorprende la formazione dei gialloblù, con Zaffaroni che non ha ...Commenta per primo Leonardo Semplici , tecnico dello, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro l' Hellas. 'Giovedì abbiamo aperto le porte al nostro pubblico per creare quel connubio con i tifosi per raggiungere l'obiettivo che ... Pronostici calcio, Spezia-Verona: Over 0.5 nel primo tempo a 1.50 La Gazzetta dello Sport Spezia, Semplici: 'Partita dal grande valore, ecco cosa mi aspetto oggi' Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro l'Hellas Verona. "Giovedì abbiamo aperto le porte al nostro pubblico per creare quel connubio con i tifosi per ... Spezia-Verona: le formazioni ufficiali Le probabili formazioni di Spezia-Hellas Verona: c'è Nzola a guidare l'attacco aquilotto Di seguito le ultime dai campi su Spezia-Verona, raccolte dagli inviati di TMW: Spezia-Verona - Domenica 5… ... Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro l'Hellas Verona. "Giovedì abbiamo aperto le porte al nostro pubblico per creare quel connubio con i tifosi per ...Le probabili formazioni di Spezia-Hellas Verona: c'è Nzola a guidare l'attacco aquilotto Di seguito le ultime dai campi su Spezia-Verona, raccolte dagli inviati di TMW: Spezia-Verona - Domenica 5… ...