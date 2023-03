Spezia-Verona LIVE alle 12 | 30

(Di domenica 5 marzo 2023) Uno spareggio salvezza alla 25esima giornata. Strano a dirsi maassume tali contorni in una Serie A in cui la lotta per non retrocedere...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #SpeziaVerona, le formazioni ufficiali: le scelte degli allenatori #SerieA - fantapiu3 : #SpeziaVerona, le formazioni ufficiali #fantacalcio #seriea #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio… - RwondoNaples : Pronostici ONESTISSIMISSIMI di oggi: Spezia - Verona (0-2) Sampdoria - Salernitana (1-2) Inter - Lecce (10-0, nove… - DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali di #Spezia-#Verona - over_05ht : [ Over 0.5 HT - Pre-live ] 08:30 - Spezia v Verona Italian Serie A Odd: 1,56 -

Le formazioni ufficiali die Hellas, sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Entrambi gli allenatori hanno definito questo incontro come estremamente importante, ma non decisivo. Mancano ...Al Picco, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Picco,si affrontano per la 25esima giornata della Serie A ...Oggi domenica 5 marzo 12.30(Sky, DAZN, Now) 15.00 Sampdoria - Salernitana (DAZN, Now) 18.00 Inter - Lecce ( DAZN, Now) 20.45 Roma - Juventus (DAZN, Now). Domani lunedì 6 marzo 18.30 ...

Pronostici calcio, Spezia-Verona: Over 0.5 nel primo tempo a 1.50 La Gazzetta dello Sport

Le formazioni ufficiali di Spezia e Hellas Verona, sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023.Serie A 2022/2023, 25a giornata. Le ultime notizie sulla partita Spezia-Verona: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.