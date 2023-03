Spezia-Verona, brutto infortunio Ngonge dopo pochi minuti: al suo posto Kallon (Di domenica 5 marzo 2023) Tegola per il Verona. Nei primissimi minuti del match contro lo Spezia, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, un duro ma regolare intervento di Ekdal ha messo fuori gioco Ngonge. Il giocatore del Verona, nello scontro, ha lasciato la caviglia che ha subito una brutta distorsione. Ngonge è uscito a braccia perché non riusciva a poggiare il piede: al suo posto è entrato Kallon. Nelle prossime ore verranno fatti gli esami strumentali per definire l’entità esatta dell’infortunio. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Tegola per il. Nei primissimidel match contro lo, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, un duro ma regolare intervento di Ekdal ha messo fuori gioco. Il giocatore del, nello scontro, ha lasciato la caviglia che ha subito una brutta distorsione.è uscito a braccia perché non riusciva a poggiare il piede: al suoè entrato. Nelle prossime ore verranno fatti gli esami strumentali per definire l’entità esatta dell’. SportFace.

