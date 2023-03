Spezia | Semplici | 'Ripresa straordinaria | ci manca solo una cosa'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Semplici: 'Dobbiamo migliorare, ma la strada è quella giusta' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Semplici: 'Risultato positivo, siamo sulla strada giusta' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPEZIA - Semplici: 'Risultato positivo, siamo sulla strada giusta' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Semplici: 'Risultato positivo, siamo sulla strada giusta' - sportface2016 : #SpeziaVerona, #Semplici: 'Molta tensione in campo, ma il risultato è positivo' -

Così Leonardo, tecnico dello, intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito al pareggio per 0 - 0 maturato nel match interno contro il Verona. "Nel primo tempo non abbiamo fatto ......in attacco e loche prova ad impostare le sue trame offensive su cambi di gioco e capovolgimenti di fronte. I gialloblu, complice la stanchezza, lasciano maggiore spazio all'undici di,...AGI - Termina in parità e senza reti il delicato scontro diretto per la salvezza traed Hellas Verona , valevole per la 25 giornata di Serie A. 0 - 0 il risultato del Picco al ...disale ...

Spezia-Verona, le formazioni ufficiali: Semplici non cambia. Esordio per Perilli: Montipò dà forfait TUTTO mercato WEB

Il tecnico dello Spezia: 'La tensione ci ha fatto commettere qualche errore' LA SPEZIA (ITALPRESS) - 'La tensione della partita ci ha ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...