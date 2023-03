Spezia, Semplici: 'Partita dal grande valore, ecco cosa mi aspetto oggi' (Di domenica 5 marzo 2023) Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro l'Hellas Verona. "Giovedì abbiamo ap... Leggi su calciomercato (Di domenica 5 marzo 2023) Leonardo, tecnico dello, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro l'Hellas Verona. "Giovedì abbiamo ap...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Semplici: 'Con il Verona partita di grande valore ma non sarà decisiva' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Semplici: 'Con il Verona partita di grande valore ma non sarà decisiva' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPEZIA - Semplici: 'Con il Verona partita di grande valore ma non sarà decisiva' - napolimagazine : SPEZIA - Semplici: 'Con il Verona partita di grande valore ma non sarà decisiva' - apetrazzuolo : SPEZIA - Semplici: 'Con il Verona partita di grande valore ma non sarà decisiva' -