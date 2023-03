Spezia | Nikolaou | 'Nessun problema in zona gol | abbiamo creato tanto'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Nikolaou: 'Punto che ci soddisfa, ma dobbiamo migliorare' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Nikolaou: 'Punto che ci soddisfa, ma dobbiamo migliorare' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPEZIA - Nikolaou: 'Punto che ci soddisfa, ma dobbiamo migliorare' - apetrazzuolo : SPEZIA - Nikolaou: 'Punto che ci soddisfa, ma dobbiamo migliorare' - napolimagazine : SPEZIA - Nikolaou: 'Punto che ci soddisfa, ma dobbiamo migliorare' -

Il tabellino di- Verona 0 - 0(4 - 3 - 3): Dragowski, Amian, Ampadu,, Reca, Bourabia (30' st Kovalenko), Ekdal, Agudelo (30' st Shomurodov), Verde (19' st Zurkowski), Nzola, ...Nella ripresa loprova subito a cambiare marcia prendendo in mano il pallino del gioco, ma ... Lazovic lancia in verticale Kallon, che brucia in velocita'presentandosi a tu per tu con ...Nella ripresa loprova subito a cambiare marcia prendendo in mano il pallino del gioco, ma ... Lazovic lancia in verticale Kallon, che brucia in velocitàpresentandosi a tu per tu con ...

Nikolaou: "Un punto in più in classifica, continuiamo a lottare" Spezia Calcio Sito Ufficiale

Dimitris Nikolaou, difensore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pari contro il Verona: "Siamo un po' dispiaciuti di non essere riusciti a vincere, ma questo punto, arrivato con ...Dimitris Nikolaou, difensore dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo il pari col Verona: "Siamo un po' dispiaciuti di non essere riusciti a vincere, ma questo punto, ...