Spezia e Verona, scontro salvezza senza vincitori (Di domenica 5 marzo 2023) AGI - Termina in parità e senza reti il delicato scontro diretto per la salvezza tra Spezia ed Hellas Verona, valevole per la 25 giornata di Serie A. 0-0 il risultato del Picco al termine di un match molto chiuso e bloccato, in cui le uniche tre grandi occasioni arrivano soltanto nelle ultime battute di gara (Kallon murato da Dragowski, palo di Nzola e parata di Perilli su Amian). Nulla cambia in classifica quindi per le due squadre: quella di Semplici sale a 21 punti, quella di Zaffaroni invece continua a seguire a tre lunghezze di distanza restando in terzultima posizione e in zona retrocessione. Tanto equilibrio e poche emozioni in una prima frazione di gioco molto combattuta e bloccata, in cui la formazione ospite prova a rendersi più propositiva senza però creare particolari ...

