Spezia e Verona non si fanno male | 0-0 al Picco

LA Spezia (ITALPRESS) – Si chiude con un pareggio a reti inviolate la sfida salvezza sul terreno dello Stadio Alberto Picco tra Spezia e Verona, al termine di una partita molto equilibrata, fatta di duelli e giocata con attenzione. Avvio di gara molto cauto per entrambe le squadre, che non rinunciano comunque ad attaccare. Verona particolarmente attivo sulla catena di sinistra grazie a Lazovic, mentre la squadra di Semplici prova a far valere l'imprevedibilità di Nzola e Gyasi. Primo tempo bloccato, senza occasioni clamorose e con più nervosismo e duelli aerei, in particolare con Gaich protagonista sponda Verona. Due squadre che comunque si equivalgono e che nei secondi quarantacinque minuti sembrano replicare il copione visto nella prima parte di gara, con il Verona ...

