Speed skating, Mondiali Heerenveen 2023: sui 1500 tris iridato di Jordan Stolz, 12° Alessio Trentini

Sono proseguiti oggi sulla pista Thialf di Heerenveen, nei Paesi Bassi, i Mondiali 2023 su singole distanze di Speed skating: l'Italia nei 1500 vede il 12° posto di Alessio Trentini ed il 22° di Francesco Betti, tra gli uomini ed il 20° di Laura Peveri tra le donne. Al maschile tris iridato (500-1000-1500) per lo statunitense Jordan Stolz, mentre al femminile vince la padrona di casa neerlandese Antoinette Rijpma – de Jong (argento sui 1000). Nei 1500 metri maschili oro per lo statunitense Jordan Stolz, primo in 1:43.59, davanti ai padroni di casa neerlandesi Kjeld Nuis, secondo in 1:43.82, a 0.23, e Thomas Krol, terzo

