Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Spari contro la casa di un pregiudicato, fermato un uomo a Nettuno - VanityFairIt : A Rosario, in Argentina, due uomini hanno fatto partire 14 colpi di arma da fuoco contro il supermercato di proprie… - Novella_2000 : Paura per Leo Messi, spari e minacce contro il negozio della moglie - ParliamoDiNews : Leo Messi, minacce dalla criminalità organizzata e spari contro il negozio della moglie - Science_NotChat : @Lollobast io ricordo video di spari contro auto civili e addirittura carri armati che schiacciavano le auto. casi… -

Capisce il calcio come pochi, 'legge' il movimento degli attaccanti in anticipo e nell'unouno non gli vai via neppure se gli… che bisogno ha di correre in allenamento !! Al ...Le forze di polizia indagano su un brutto episodio che si è verificato oggi, alle 12 circa a Nettuno in prossimità di via Ponserico. Ignoti hanno ...In quello stesso edificio, in realtà, in passato c'era un negozio di abbigliamento di proprietà dello stesso uomocui è stato rivolto il misterioso agguato nel Salento. L'auto, con a bordo i ...

Leo Messi, minacce dalla criminalità organizzata e spari contro il negozio della moglie Vanity Fair Italia

Spari contro la casa di un pregiudicato, fermato un uomo a Nettuno. La casa del noto pregiudicato risiede nello stesso Comune, con l’uomo che avrebbe sentito dei forti colpi sulla finestra dopo l’ora ...Colpi di kalashnikov contro un’abitazione a Cardito, il raid all’alba Il fatto è avvenuto attorno alle 5 di questa mattina. Il commando ha fatto irruzione in un complesso al civico 38 di via Antica ...