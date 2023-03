Spalletti: pronti tre cambi per rilanciare il Napoli con l’Atalanta (Di domenica 5 marzo 2023) Luciano Spalletti ha in mente tre cambi per la sfida tra Napoli e Atalanta che si gioca sabato 11 marzo 2023. La sconfitta con la Lazio non è stato un dramma ma è chiaro che in casa Napoli c’è fretta di ripartire. I giocatori volevano assolutamente portare a casa almeno un pareggio e l’amarezza di aver perso i tre punti è ancora tanta. Anche per questo motivo i due giorni di riposo programmati da Spalletti per la squadra possono essere ancora più utili. Ma lo staff tecnico sta già pensando alla prossima sfida con l’Atalanta. Una gara che si disputa ancora allo stadio Diego Armando Maradona e che va assolutamente vinta. I nerazzurri si sono fermati con l’Udinese, un pareggio che li allontana dalla zona Champions League. Spalletti sta cercando delle soluzioni per ... Leggi su napolipiu (Di domenica 5 marzo 2023) Lucianoha in mente treper la sfida trae Atalanta che si gioca sabato 11 marzo 2023. La sconfitta con la Lazio non è stato un dramma ma è chiaro che in casac’è fretta di ripartire. I giocatori volevano assolutamente portare a casa almeno un pareggio e l’amarezza di aver perso i tre punti è ancora tanta. Anche per questo motivo i due giorni di riposo programmati daper la squadra possono essere ancora più utili. Ma lo staff tecnico sta già pensando alla prossima sfida con. Una gara che si disputa ancora allo stadio Diego Armando Maradona e che va assolutamente vinta. I nerazzurri si sono fermati con l’Udinese, un pareggio che li allontana dalla zona Champions League.sta cercando delle soluzioni per ...

