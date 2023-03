Spal-Cittadella oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 5 marzo 2023) Tutte le informazioni riguardanti la, l’, latv e lodi, match del Paolo Mazza valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di. Gli uomini guidati da Massimo Oddo, dopo la sconfitta contro il Frosinone, si ritrovano all’ultimo posto in classifica ed hanno bisogno di vincere per rialzare la testa. I granata, invece, sperano di proseguire la lorodi risultati utili consecutivi e, magari, rilanciarsi in ottica playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 5 marzo alle ore 15:00; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn, SkyGo e ...