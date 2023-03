Sollievo nel Salernitano | ritrovata la tredicenne scomparsa

(Di domenica 5 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoa Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, dopo che la comunità si era mobilitata per Sara, la ragazza di 13 anni che giovedì scorso era uscita di casa per andare a scuola e non vi aveva più fatto ritorno. Il sindaco, Giuseppe Lanzaro, sul suo profilo Fb, ha riferito “la notizia che aspettavamo: Sara è stata. Dalle notizie apprendiamo che sta bene e sta raggiungendo la famiglia. Un sospiro diper tutti. Grazie a quanti si sono attivati e hanno contribuito alle ricerche”. La giovane è stataa Grosseto. Sarebbe stata identificata – riferisce il sindaco – dalla Polizia ferroviaria all’interno della stazione toscana. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

