SOCIAL CALCIO – Le polemiche sulla sospensione alla squalifica di Mourinho (Di domenica 5 marzo 2023) Le polemiche sui SOCIAL dopo la decisione di sospendere la squalifica a Jose Mourinho dopo il litigio con Serra La decisione della FIGC di sospendere la squalifica di Jose Mourinho dopo l’espulsione arrivata a seguito del litigio con Serra in Cremonese-Roma ha fatto molto discutere sui SOCIAL. Di seguito alcuni dei commenti. “La Corte d'Appello ha bisogno di un supplemento d’indagine per valutare quanto accaduto tra #Mourinho e #Serra. Udienza aggiornata al 10 marzo”.-Corte d’Appello.-Supplemento d’indagine.-Udienza aggiornata.Per due che si sono mandati affanculo.È tutto piuttosto grottesco.— Fabrizio Biasin (@FBiasin) March 4, 2023 «La Corte d’Appello ha bisogno di un supplemento d’indagine per valutare quanto accaduto tra ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023) Lesuidopo la decisione di sospendere laa Josedopo il litigio con Serra La decisione della FIGC di sospendere ladi Josedopo l’espulsione arrivata a seguito del litigio con Serra in Cremonese-Roma ha fatto molto discutere sui. Di seguito alcuni dei commenti. “La Corte d'Appello ha bisogno di un supplemento d’indagine per valutare quanto accaduto tra #e #Serra. Udienza aggiornata al 10 marzo”.-Corte d’Appello.-Supplemento d’indagine.-Udienza aggiornata.Per due che si sono mandati affanculo.È tutto piuttosto grottesco.— Fabrizio Biasin (@FBiasin) March 4, 2023 «La Corte d’Appello ha bisogno di un supplemento d’indagine per valutare quanto accaduto tra ...

