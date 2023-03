Sinistra dalla memoria corta: quando difendere i confini non era uno scandalo (Di domenica 5 marzo 2023) A ben vedere l'immigrazione non è una novità quale priorità di un governo. E non sono novità o eresie neppure le soluzioni proposte per la sua gestione. Molto semplice, regolare gli arrivi significa assicurare un'integrazione efficace e pacifica nelle nostre città e significa assicurare condizioni dignitose e civili a chi raggiunge il nostro Paese per cercare conforto, non per finire ai bordi di una strada. Con la massima solidarietà nei confronti di chi, nel raggiungerci, si trovi in condizioni di pericolo o difficoltà. Lo dimostra il nostro valore dell'accoglienza, dal passato più lontano sino ai 9,000 salvataggi compiuti dalla Guardia Costiera da gennaio a oggi. Giusto ricordarlo in questi giorni, nei quali vengono in mente purtroppo anche altre tragedie del passato, dolorose per tutti. Il pensiero va a un accadimento in particolare, che consente di fare una ... Leggi su iltempo (Di domenica 5 marzo 2023) A ben vedere l'immigrazione non è una novità quale priorità di un governo. E non sono novità o eresie neppure le soluzioni proposte per la sua gestione. Molto semplice, regolare gli arrivi significa assicurare un'integrazione efficace e pacifica nelle nostre città e significa assicurare condizioni dignitose e civili a chi raggiunge il nostro Paese per cercare conforto, non per finire ai bordi di una strada. Con la massima solidarietà nei confronti di chi, nel raggiungerci, si trovi in condizioni di pericolo o difficoltà. Lo dimostra il nostro valore dell'accoglienza, dal passato più lontano sino ai 9,000 salvataggi compiutiGuardia Costiera da gennaio a oggi. Giusto ricordarlo in questi giorni, nei quali vengono in mente purtroppo anche altre tragedie del passato, dolorose per tutti. Il pensiero va a un accadimento in particolare, che consente di fare una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EmpoliFC : GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!!!!!! SATRIANOOOOOOOOOOOO… - SusannaCeccardi : La Lega ha dato il via ad una raccolta firme in tutti i nostri gazebo dove firmare contro lo stop alla vendita di a… - FratellidItalia : ?? La sinistra ha la capacità di schierarsi sempre dalla parte sbagliata. - LuisVelista11 : @SallemiSalvo @GiorgiaMeloni @G_Valditara L'ordine pubblico dipende da voi, non dalla sinistra. Gli anarchici sicur… - GamaPait : Solo un governo di 'imbecilli' (mi scuso ma non mi viene in mente altro termine) può continuare ad erogare sovvenz… -