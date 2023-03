Simone Gamberini alla presidenza nazionale di Legacoop

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... soniafabbrino : RT @LegacoopRomagna: Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Simone Gamberini, nuovo presidente nazionale di Legacoop. - Nutizieri : Simone Gamberini è lui il nuovo presidente di Legacoop nazionale - ADM_assdemxmi : RT @ansa_economia: Legacoop: Simone Gamberini eletto nuovo presidente. 'Rimettere la cooperazione al centro dell'agenda del Paese'. #ANSA h… - RitaGhedini : RT @LegacoopN: ????SIMONE #GAMBERINI È IL NUOVO PRESIDENTE DI LEGACOOP NAZIONALE?? @SGamberini Eletto per acclamazione dalla direzione nomina… - FranRustichelli : RT @LegacoopN: ????SIMONE #GAMBERINI È IL NUOVO PRESIDENTE DI LEGACOOP NAZIONALE?? @SGamberini Eletto per acclamazione dalla direzione nomina… -

è il nuovo presidente nazionale di Legacoop. Lo ha eletto all'unanimità la direzione nominata dal 41° congresso dell'organizzazione cooperativa.succede a Mauro Lusetti , ...Tocca al bologneseguidare le cooperative almeno per i prossimi quattro anni, tanti quanto dura il mandato.è stato eletto ieri per acclamazione a Roma nel congresso ...Variazioni al traffico per un mese Roma:nuovo presidente nazionale di Legacoop Morciano in festa per l'apertura dell'Antica Fiera di San Gregorio Riccione, "Dopo l'incendio ...

Roma: Simone Gamberini nuovo presidente nazionale di Legacoop ChiamamiCittà

Simone Gamberini è il nuovo presidente nazionale di Legacoop. Lo ha eletto all’unanimità la direzione nominata dal 41° congresso.L'ex sindaco di Casalecchio a capo di un colosso che conta 10mila imprese e 82 miliardi di fatturato. " Stop agli appalti al massimo ribasso" ...