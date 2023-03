Sigarette elettroniche, Salvini contro la stretta di Schillaci. La Lega ha ricevuto 170mila euro di finanziamenti da un’azienda del settore (Di domenica 5 marzo 2023) Dalla partecipazione allo Svapo day del 2014 alla difesa della libertà di fumo elettronico all’aperto di queste ore. Matteo Salvini conferma ancora una volta di apprezzare particolarmente le e-cig. E in questo caso lo fa mettendosi in rotta di collisione con un provvedimento scritto dal colLega di governo Orazio Schillaci. Ma il ministro dei Trasporti non parla solo da ex fumatore di Sigarette che giudica i vaporizzatori un aiuto per abbandonare le “bionde”. Il non detto è che una società italiana del settore è da diversi anni un grande finanziatore della sua Lega. La Vaporart, produttore di liquidi aromatizzati con sede amministrativa a Milano e fabbrica a Cremosano, ha versato in tre anni nelle casse del suo partito 170mila euro. La legge del 2013 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Dalla partecipazione allo Svapo day del 2014 alla difesa della libertà di fumo elettronico all’aperto di queste ore. Matteoconferma ancora una volta di apprezzare particolarmente le e-cig. E in questo caso lo fa mettendosi in rotta di collisione con un provvedimento scritto dal coldi governo Orazio. Ma il ministro dei Trasporti non parla solo da ex fumatore diche giudica i vaporizzatori un aiuto per abbandonare le “bionde”. Il non detto è che una società italiana delè da diversi anni un grande finanziatore della sua. La Vaporart, produttore di liquidi aromatizzati con sede amministrativa a Milano e fabbrica a Cremosano, ha versato in tre anni nelle casse del suo partito. La legge del 2013 ...

